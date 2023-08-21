Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler?

AKP seçim vaatleri arasında yer alan bir kereye mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. Vergisiz telefon şartları henüz açıklanmadı ancak sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması ve üniversitede örgün eğitim gören öğrencilerin faydalanması bekleniyor.

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Vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili şartlar hala netleşmese de, üniversite öğrencileri daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olmak için bekliyor. Eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek isteyen üniversite öğrencileri mevcut vergiler nedeniyle adeta bir ürün kendine, bir ürün de devlete alıyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA SON DURUM NE?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere vergisiz telefon için açıklamalarda bulundu.

Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTI NE?

Erdoğan konu hakkında, “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” sözlerini kullanmıştı.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergi ödemeden telefon satın alabilecek.

Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması bekleniyor.

Ayrıca sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması beklenirken, sadece ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak, açıköğretim okuyan öğrenciler kapsam dışı kalacak.

Yaş sanırı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.