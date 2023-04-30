Özgür Demirtaş’tan ekonomi yorumu: Okuma yazma bilmek yeterli

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken ekonomi yorumu geldi. Demirtaş, "Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ekonominin geldiği noktaya ve gıda fiyatlarına dikkat çeken Demirtaş, “Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli” dedi.

‘OKUMA YAZMA BİLMEK YETERLİ’

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pastırmanın 100 gramlık fiyatla sunulduğu bir görseli paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Şaka değil ben bugün kendim çektim. Farkındaysanız kilogram fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar artık. Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli. Kilosu 1320 TL.”

İlginizi Çekebilir Beyaz ete büyük zam geliyor

İlginizi Çekebilir 21 yılda geldiğimiz nokta: Kıyma yerine tavuk ciğeri