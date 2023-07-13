Pasaport harçlarına yüzde 50 zam

Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İktidarın zam yağmuruna bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre harçlara 50 oranında zam geldi.

Alınan karara göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş olurken 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş oldu.

3 yıllık pasaport harcı da 3 bin 507 lira 75 kuruşa yükseldi.

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