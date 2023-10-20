Pasaport ücretleri 2024 yılında ne kadar olacak?

Pasaport ücretlerine 2023 yılında gelen yüzde 123 ve yüzde 50'lik zammın ardından 2024 yılında da büyük bir zam gelebilir. Ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa yılbaşındaki vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 58,16 olacak.

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Yıl içerisinde gelen iki pasaport zammı ardından 2024 yılında da bir zam gelecek. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 60’ı aşacak şekilde artış yaşanabilir.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) eylülde on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,55 oranında artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda büyük zam gelebilir.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa 2024 yılı vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2023 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 58,16 olacak.

Geçen yıl YDO'nun yüzde 122,93'le tarihi zirveyi gördüğünü hatırlatan Bingöl, “Bu yıl, geçen yılkı yüzde 122,93 YDO ile zamlanmış vergi ve cezaların üzerine yüzde 50’nin üzerinde bir ilave ile karşılaşacağız. Yani katmerli bir artış söz konusu olacaktır” dedi.

Yıl sonu YDO eğer yüzde 60 olursa dahi;

6 aya kadar olan pasaport ücreti

1.034,55 iken 1.655,28 olacak. Aradaki fark ise 620 lira olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti

1.512,45 iken 2.419,92olacak. Aradaki fark ise 907 lira olacak.

2 yıl için olan pasaport ücreti

2.469,15 iken 3.950,64 olacak. Aradaki fark ise 1.481 lira olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti

3.507,75 iken 5.612,04 olacak. Aradaki fark ise 2.104 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti

4.943,25 iken 7,909,02 olacak. Aradaki fark ise 2,965 olacak.

Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.