Patronlardan yoksulluk ve düşük ücret uyarısı

ASO Başkanı Ardıç, yüksek enflasyon yüzünden geçim şartlarının zorlaştığını, iş bulamayan ya da geçinebilecekleri gelire ulaşamayan gençlerin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomide dengelerin alt üst olması yüzünden halkın her geçen gün daha da yoksullaşıp genç beyinlerin yurt dışına gitmesi patronları da rahatsız etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, aylık enflasyonun 51 aydır arttığına dikkat çekerek, “Hane halkının satın alma gücü her geçen gün azalıyor, hayat şartları zorlaşıyor. Geçinemeyen akıllı gençlerimiz yurt dışına gidiyor, aklımız göçüyor” dedi.

İşsizlik ve düşük ücretler yüzünden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 300 bin üzerinde vatandaşın diğer ülkelere gittiğini belirten Ardıç, çalışanlara geçim sıkıntısı çekmeyecekleri ücretlerin verilmesi gerektiğini söyledi.

İŞ BEĞENMEMEKTEN DEĞİL, İŞ BULAMAMAKTAN!

ASO Meclis toplantısında konuşan Başkan Ardıç, gençlerin iş beğenmemekten değil , iş bulamadıkları ya da rahat yaşayacakları bir ücrete ulaşamadıkları için ülkeyi terk ettiklerini belirtti.

Ülkede daha yüksek ücretli iş imkânları oluşturulması gerektiğini ifade eden Ardıç, “Yüksek işsizlik oranları, hayat pahalılığı, geçim kaygısı, kendi öz vatanlarında makul bir hayat yaşama yönündeki ümitlerini azaltıyor ve ne yazık ki gençlerimizin bir kısmı gidiyor. Üniversite mezunu genç nüfusumuzda ciddi işsizlik problemi var. Gençlerimize yetiştikleri alanlarda iş imkânları oluşturmalıyız. Geçim sıkıntısı çekmeyecekleri ücretler sağlamalıyız” diye konuştu.

‘AKLIMIZ GÖÇÜYOR’

Ardıç, özellikle nitelikli insanların, kıymetli beşeri sermayenin diğer ülkelere kaptırıldığına dikkat çekerek, “Hazır yetişmiş meslek sahiplerine AB ve ABD kapılarını açıyor, bu sayede verimlilik artışı yakalıyorlar. Asıl bizim kendi ülkemizde beşeri sermayemizi yükseltmemiz gerekirken, yetişmiş insanlarımızın gitmesi, yani akıl gücümüzün göçü, potansiyel verimlilik kazanımlarımızı azaltıyor. Aklımızı, akıllı gençlerimizi kaybediyoruz” dedi.

ALMANYA UYARISI

Başkan Ardıç, Almanya'da 1 milyondan fazla nitelikli çalışan açığı olduğunu, bu açığın 2030 yılına kadar 3 milyon kişiye ulaşacağını söyledi.

Alman hükümetinin eğitimli insanları ülkesine çekecek cazip uygulamalarla bu açığı kapatmayı hedeflediğine işaret eden Ardıç, açığın önemli bir kısmının Türkiye'den giden nitelikli insanlarla sağladığı uyarısında bulundu.

‘DEPREM, GERÇEĞİ GÖSTERDİ’

Ardıç, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ülkedeki sorunları gün yüzüne çıkarma açısından önemli bir gösterge olduğuna da işaret ederken, “Bu toplumsal acımız, bizlere liyakatin, kalitenin, denetimin, adaletin önemini çok travmatik bir biçimde hatırlattı. Ekonomik zorluklar, bizlere yetkin ve bağımsız kurumların ne kadar gerekli olduğunu gösterdi” dedi.

İlginizi Çekebilir Bankaların döviz makası vatandaşı da yakacak: Otomotivden mobilyaya...

İlginizi Çekebilir Dolarda makasın açılması akaryakıt sektörünü karıştırdı

İlginizi Çekebilir Oto gaza üç firmadan daha kur zammı