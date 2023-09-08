Şimşek’ten Dünya Bankası kredisi açıklaması

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kredi imkanı sunma planına dair Mehmet Şimşek'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası’nın Türkiye’ye 18 milyar dolarlık ek kredi verme planına dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi.

Şimşek, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda “Dünya Bankası’nın Türkiye fonunu belirgin şekilde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımıza dönük bir başka onaylamadır” dedi.

Şimşek, Dünya Bankası’nın önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planladığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de üç yıl içinde Türkiye’ye 51 milyar dolarlık yatırım planı açıkladığını hatırlatan Şimşek, “Böylesine önemli bir dış finansmanın varlığı, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini şüphesiz ki güçlendirecektir” dedi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, dün AA’ya yaptığı açıklamada “Türkiye’de devam eden programımıza ek olarak, Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz” demişti.

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