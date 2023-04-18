Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan sabit fiyat uygulaması bir ay uzatıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, Ramazan ayı başında başlatılan ve 900 ürünü kapsayan ‘sabit fiyat’ kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak “Sabit Fiyat” kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”