TÜİK davayı kaybettiğini kabul etmedi

DİSK'in, madde sepetini yayınlamayı bırakması üzerine TÜİK'e dava açtığını ve TÜİK'in davayı kaybettiğine yönelik açıklamalarının ardından TÜİK'ten de konuya ilişkin açıklama geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinden itibaren madde sepeti yayımlamayı bırakmasının ardından DİSK, dün yaptığı açıklamada TÜİK’e karşı dava açtığını ve davayı kazandığını belirtmişti.

DİSK'ten yapılan açıklamada “TÜİK’in Haziran 2022’de enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi üzerine TÜİK’e karşı açtığımız davayı kazandık. Yargı kararı gereği TÜİK madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda” ifadelerine yer verilmişti.

TÜİK’TEN AÇIKLAMA GELDİ: TARAF DEĞİLİZ

DİSK’in açıklamalarının ardından TÜİK’ten de konuya ilişkin açıklama geldi.

Kurumun, bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığını ve başvurulara cevap verildiğini belirtilerek, “TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir” dedi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi.

Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurumumuzdan alınan cevaplara istinaden Bilgi Edinme Kurulu’na itiraz edilmiş, Kurul tarafından 3 Ağustos 2022 tarih ve 2022/936 sayılı karar ile talep reddedilmiştir. Bilgi Edinme Kurulu’nun ret kararının İdare Mahkemesi'ne taşındığı, mahkeme tarafından da bilgi edinme talebinin ret işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir.”

DİSK ‘İDARE MAHKEMESİNE TAŞINDI’ DEMİŞTİ

DİSK, dün yaptığı açıklamada yaşanılan sürece ilişkin bilgileri de aktarmıştı.

TÜİK’in madde sepeti verilerini yayımlamayı bırakmasının ardından DİSK-AR’ın 3 Haziran 2022’de TÜİK’ten bilgi talebinde bulunduğu ve TÜİK’in bilgi talebini reddettiği belirtilmişti.

TÜİK’in bilgi talebini reddetmesinin ardından DİSK, 6 Haziran 2022’de bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜİK’ten ortalama madde fiyatı listesi verisini tekrar talep etse de TÜİK 23 Haziran 2022 tarihli cevabıyla talep ettiğimiz bilginin kamuoyunda “yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verdiği” gerekçesiyle bilgi talebini tekrar reddetti.

Bu gelişmelerin üzerine DİSK, Bilgi Edinme Kurulu’na da itiraz ettiğini fakat kurulun da 3 Ağustos 2022 tarih 2022/936 sayılı kararı ile DİSK’in talebini reddettiğini aktarmıştı.

Bunun üzerinde DİSK, kurul kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve yıllardır açıklanan verilerin açıklanmasından vazgeçilmesinin hukuksuz olduğunu belirterek konuyu idare mahkemesine taşıdığını kaydetti.

İdare Mahkemesi’nin ise 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararında, DİSK tarafından istenen bilgilerin açıklanmasının kurumun görevi gereği olduğunu belirterek bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdiği belirtilmişti. (AA/SÖZCÜ)

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