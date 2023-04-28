Tüpraş’ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 513 arttı

Tüpraş'ın 2023 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Şirketin geçtiğimiz yıl 1,10 milyar TL olan birinci çeyrek net kârı 2023'te 6,75 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Tüpraş, 27 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamasına göre, şirket birinci çeyrekte 6,75 milyar TL net kâr elde etti. Şirket aynı dönemde 92,83 milyar TL gelir elde etti. Şirketin önceki yılın aynı döneminde geliri 77,65 milyar TL’ydi.

Şirket yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 5,1 milyon tonu yurt içi olmak üzere, toplam 6,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi.

Yılın ilk çeyreğinde; 11,17 milyar TL faaliyet kâı elde edilirken, toplamda 10,68 milyar TL vergi öncesi konsolide kâr gerçekleşti ve 3,93 milyar TL dönem vergi gideri sonrası 6,75 milyar TL net dönem kârı kaydedildi.

2023 TAHMİNLERİ

Tüpraş 2023 yılı ile ilgili tahminlerini “Yıllık finansal sonuçlarımızla beraber açıkladığımız, 2023 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde bir değişiklik olmayıp, Tüpraş net rafineri marjı 11-12 ABD doları/varil, %85-90 kapasite kullanımı ile yaklaşık 24 – 25 milyon ton üretim ve 28 – 29 milyon ton toplam satış hacmi güncelliğini korumaktadır. 2023 yılında toplam yatırım beklentisi ise yaklaşık 350 milyon ABD dolarıdır. Bu yatırımlarının yaklaşık yüzde 60'ı enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır” olarak açıkladı.