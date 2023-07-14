Ücretli çalışan sayısı mayısta arttı

TÜİK verilerine göre mayısta sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2023'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken, 2023 yılı Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13,0 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.

NİSANA GÖRE YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

İlginizi Çekebilir Konut satışlarında sert düşüş

İlginizi Çekebilir Tarımda üretici enflasyonu haziranda yüzde 57,93 oldu

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini