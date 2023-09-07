Yine vatandaşın sırtına binecekler

Acı reçete yine, 2 yıldır yüksek enflasyonla verdiği savaşta yorgun düşen dar gelirliye yazıldı. Orta Vadeli Program’da bütçede yeni vergilerin işareti verildi

Deniz Bilici GÖÇMEN

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AKP iktidarı, yaklaşık 2 yıldır uyguladığı Yeni Ekonomi Modeli’nden seçimden sonra vazgeçerek rasyonel politikalara döndü.

Dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ise enflasyon beklentisini yükseltirken büyümeyi aşağı çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı OVP’de vergi gelirlerindeki artış dikkat çekti. Bütçe açığını kapatmak için artırılan KDV, ÖTV ve ek MTV ile dar gelirlinin yükü arttı. İktidar, 2024-2026 programıyla vergilerin her geçen yıl daha da artacağı sinyalini verdi.

2023 yılı sonunda vergi gelirlerinin 4 trilyon 270 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilen programda, 2024 için bu rakamın yaklaşık 3 trilyon lira artırıldığı görüldü. Yani AKP iktidarı 2024’te vatandaştan 7 trilyon 402 milyar lira vergi toplamayı hedefliyor.

Vatandaşın sofrasından eksilten enflasyon yükü de önümüzdeki dönemde büyüyecek. Yeni OVP’ye göre hükümet, geçen yıl 2023 ve 2024 için sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 33 olarak belirlediği enflasyon tahminini yükseltti.

Bütçe açığı da OVP’ye göre katlanacak. Bu yıl için 1.6 trilyon TL olması beklenen bütçe açığının, 2024 için 2.65 trilyon TL olacağı öngörülüyor.

Turizm gelirinin 2023’te 55.6 milyar dolar, 2024’te 59.6 milyar dolar olması beklenen OVP’de ihracat tahmini 2023 için 255 milyar dolar, 2024 için 267 milyar dolar olurken ithalat tahmini ise 2023 için 367 milyar dolar, 2024 için 372.8 milyar dolar oldu. Cari açığın ise bu yıl 42.5 milyar dolar, 2024’te 34.7 milyar dolar olması bekleniyor.

2024'te vergilerden 7.4 trilyon lira gelecek

Bütçe açığını vatandaştan alınan vergilerle kapatmaya çalışan AKP iktidarı, dün kamuoyuna duyurulan yeni OVP’yle önümüzdeki 3 yıllık dönemde de buna devam edeceğini açıklamış oldu.

Bu yıl 4.2 trilyon lira olan vergi gelir hedefi, 2024’te 3 trilyondan fazla artırıldı. Vergilerin artırılmasına gerekçe olarak öne sürülen deprem giderleri için ise iktidar 2024’te 1 trilyon 60 milyar TL bütçe ayırdı.

Önümüzdeki yıl vatandaştan 7 trilyon 407 milyar TL vergi toplamayı hedefleyen ekonomi yönetimi, programa, 2025 ve 2026 yıllarında ise bunun 2’şer trilyon artacağını yazdı.

Buna göre iktidar 2025’te 9.5 trilyon TL, 2026’da 11.3 trilyon TL vergi toplayacak.

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