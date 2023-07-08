Yüzde 25 zam kararı emeklileri isyan ettirdi

Yapılan yüzde 25 zammının yetersiz olduğunu ifade eden emekliler, maaşının en az 15 bin lira olmasını istiyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 oranında zam yapılmasını da içeren ekonomik torba teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Zamla ilgili düşüncelerini sorduğumu emekli vatandaşlar, yüzde 25'in yetersiz olduğunu söyledi. Vatandaşlar emekli maaşının en az 15 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

“MECBUREN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM”

İki yıl önce emekli olduğunu fakat geçinebilmek için hala çalıştığını söyleyen Zeki Demirkan, “Yeterli değil. Bir emekli olarak ben yeterli bulmuyorum ki mecburen çalışmak zorundayım. Bu da ne yapıyor? Gençleri işsiz bırakmak zorunda kalıyoruz. İki yıldır emekliyim. İki yıldır mecburen çalışıyorum. Geçinilmiyor. Aldığım maaş faturalara anca yetiyor. Gıda ona keza. Allah şükür kiram yok. Açlık sınırı nerede? Biz neredeyiz? Emekli maaşı en az 15 bin lira olması lazım” diye konuştu.

Geçinmekte zorlandıklarını anlatan Hayri Kılıç, “Yetersiz bu zam. Geçinmek çok zor artık. 25 sene oldu emekli olalı. Zorlanıyoruz geçinmekte. Maddi bakımdan zorlanıyoruz. Her şey çok pahalı. Satın alma gücü de düştü” şeklinde konuştu.

“ALIŞMIŞIZ YAVAN YEMEYE, YAYAN YÜRÜMEYE”

“Emekli yavan yiyecek, yayan yürüyecek” diyen Zeynep Kılıç, “Yazıklar olsun. Yavan yiyecek, yayan yürüyecek. 15 bin lira olmalı en az. Evi idare eden benim. Bir maaşla geçiniyoruz. Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Ne kadar mağdur durumda kalıyoruz biliyor musunuz? Neyse ki alışmışız yavan yemeye, yayan yürümeye, öyle başka bir yaşantımız yok. Yoksa aç kalmadan idare ediyoruz” dedi.

“STANDART BİR HAYAT YAŞIYORUZ”

Tatile dahi gidemediklerini söyleyen Sema Aylakçı, “Yüzde 25 yeterli değil. Ben de emekliyim. Asgari ücretten çok düşük kaldı maaşım. 8 bin lira. Emekli maaşı en düşük 15 bin lira olmalı. Hayatımızı kısıtlıyoruz. Biz tatile gidemiyoruz. Standart bir hayat yaşıyoruz. Biz de isteriz tatile gidelim. Anlatacak şey çok. Yasak ama” diye konuştu.

“GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Emeklilerin süründüğünü belirten emekli öğretmen Ahmet Aylakçı, “Yeterli değil. 19 yıldır emekliyim. Emekli öğretmenim. Aileden kalan bir iki kiralık yerim var. Aksi halde mümkün değil geçinmek. Sürünmeye devam edecekler. Kendileri karar verdiler. Tek emekli maaşla geçinmek zor. En fazla gıdasını karşılar” ifadelerini kullandı. (ANKA)

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