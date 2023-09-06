Çinli emlak şirketleri borsada ralli yaptı

Country Garden'ın temerrütten kaçınmasının ardından Çinli emlak şirketleri borsada ralli yaptı. İflas haberleriyle gündeme gelen Evergrande yüzde 82 yükselirken Sunac China ise yüzde 73 değer kazandı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de gayrimenkul sektörüne yönelik destek paketlerinin genişletileceğine dair beklentiler nedeniyle zor durumdaki emlak şirketlerinin hisselerinde rekor yükselişler yaşandı.

Çinli emlak geliştiricisi Evergrande’nin hisseleri Çarşamba günü yüzde 82’ye yükseldi Sunac China ise yüzde 73 değer kazandı. Country Garden Holdings ve Logan Group gibi diğer hisseler de sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 28 oranında değer kazandı.

Gayrimenkul sektörü Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’da en çok kazanan sektör oldu. Hang Seng Anakara Emlak Endeksi yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi.

Kazançlar, Country Garden’ın dün tahvil kuponu ödemelerinde 22,5 milyon dolar ödemeyi başararak temerrütten kaçındığını bildirilmesinin ardından geldi.

NE OLDU?

Tahvil ödemelerinin ilk olarak ağustosta yapılması gerekiyordu ancak Country Garden, ödemeleri 30 günlük ödeme süresinin dolmasına saatler kala sundu.

Çin’in emlak sektörü, Evergrande’nin 2021’de temerrüde düşmesinden bu yana zayıflamaya başlamıştı. Uzun süredir işleme kapalı olan hisseler geçen hafta hisseler yeniden ticarete başlamış ve 17 ay sonraki ilk seansını yaklaşık yüzde 80 düşüşle kapatmıştı.