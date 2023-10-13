Durağa yakın dairenin kirası 62 bin TL

Uygun fiyatlı daire bulmak imkansız hale gelirken toplu ulaşım duraklarına yakın daire fiyatları ise katlandı. İstanbul’da metrobüse yakın konut kiraları 62 bin lirayı aşarken en ucuzu ise 21 bin TL oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da en yoğun kullanılan metrobüs duraklarına yürüme mesafesinde olan semtlerdeki kiralık ve satılık konutlardaki fahiş fiyatlar dikkat çekti. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, mega kentteki 5 en yoğun durağa yürüme mesafesinde olan bölgeler arasında en yüksek ortalama kira değeri 62 bin 524 TL oldu. En yüksek konut fiyatı ise 12.7 milyon milyon lira ile Gayrettepe'de yer aldı.

EN DÜŞÜK 21 BİN TL

Ev sahibi ve kiracıları birbirine düşüren konut fiyatları semt semt değişirken, dairenin bulunduğu lokasyon metrobüs durağına yakınsa fiyatlar katlanıyor. Gayrettepe'nin ardından 30 bin 843 TL ortalama kira değeri ve 9.6 milyon TL konut değeri ile Mecidiyeköy gelirken, Cevizlibağ 25 bin 864 TL ortalama kira değeri ve 7.3 milyon TL'lik ortalama konut değeri ile üçüncü sırada yer aldı. Yenibosna ise 21 bin 197 TL ortalama kira değeri ve 5.3 milyon TL ortalama konut değeri ile en düşük fiyatlara sahip semt oldu. Lüks rezidans ve plazaların yoğunlukta olduğu Gayrettepe'de, metrekare birim kirası 553 TL olurken ortalama satılık metrekare birim değeri 140 bin 339 TL'ye çıktı. İstanbul nüfusunun en yoğun olduğu semtlerden olan Mecidiyeköy'de metrekare birim kirası 308 TL, ortalama konut kira değeri de 30 bin 843 TL oldu. Cevizlibağ'da metrekare birim kirası 281 TL, satılık birim metrekare değeri 68 bin 332 TL iken Uzunçayır'da ise metrekare birim kira 297 TL, ortalama konut kira değeri 23 bin 782 TL'ye çıktı. Uzunçayır da ortalama konut değeri 6 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı. Metrekarede birim kira fiyatı 268 TL ile Yenibosna ise en uygun fiyatlı, metrobüs ile ulaşım olanağı olan semt oldu.

‘Konut stoku hızlı tükeniyor'

Verileri değerlendiren Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Trafik yoğunluğu sebebi ile en çok tercih edilen ve en geniş ağa ulaşan olanaklardan biri de metrobüsler. Ulaşım masraflarının da artması ile metrobüs gibi toplu taşımaya yürüme mesafesinde semtlerdeki kira ve satış fiyatları yükselmeye devam ediyor. Şehrin önemli iş merkezlerine, üniversitelere ve sosyal imkanlara kolay ulaşım sağlayan ana arter diyebileceğimiz bölgelerdeki konut stoku daha hızlı tükeniyor” dedi.