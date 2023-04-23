1 Mayıs alanından TIR’lar kalkacak

İşçi ekmeğini depremzedelerle bölüşüyor. 1 Mayıs mitinglerini ülke gündemine göre her yıl farklı bir ilde gerçekleştiren Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı deprem vurgusuyla Adana’da yapma kararı aldı.

Erdoğan SÜZER

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Mitingle ilgili SÖZCÜ'ye bilgi veren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek işçilerle gerçekleştirecekleri 1 Mayıs mitinginde işçinin sorunlarını dile getirip ardından depremden en fazla zarar gören illere 5 TIR dolusu kumanya göndereceklerini söyledi. Her bir TIR'da 2 bin kumanya olacağını ve her bir kumanyanın içerisinde 4 kişilik bir aileye en az 1 ay yetecek kadar gıda malzemesi olacağını belirten Atalay, “İşçimiz ekmeğini depremzede kardeşlerimizle paylaşıyor. İşçiler olarak ilk günden itibaren depremzedenin yanında olduk. Şimdi de yanındayız, yarın da yanında olacağız” dedi.

TEMEL GIDA YARDIMI

Atalay, yardım TIR'larının miting alanında bekleyeceğini, miting biter bitmez Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş gibi depremi en ağır şekilde yaşayan illere hareket edileceğini söyledi. Atalay, toplam 10 bin adetten oluşan kumanya paketlerinin içerisinde makarna, yağ, bulgur, salça, nohut, mercimek, çay, şeker gibi bir ailenin ihtiyacı olan tüm temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin olacağını belirtti.

İşçinin zammını konuşacağız

Miting meydanından depremin yanı sıra halen iktidarla görüşmeleri devam eden işçinin maaş zammını, sosyal haklarını, sözleşmeli ve taşeron işçilerin sorunlarını, kadın ve çocuk işçiliğini konuşacaklarını belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerini seçimden önce işçiyi mutlu edecek şekilde sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.