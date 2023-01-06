18,4 trilyon dolara ulaşmıştı: Negatif getirili tahvil stoku sıfırlandı

Japon tahvillerindeki getirilerin sıfırın üzerine çıkmasıyla 2020 sonlarında 18,4 trilyon dolar büyüklük ile zirve yapan Bloomberg Küresel Kümülatif Negatif Getirili Tahvil Endeksi’nde stok kalmadı.

Sozcu.com.tr

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Japonya tahvillerinin küresel rakiplerine katılarak sıfır ya da pozitif getiri sunmasıyla birlikte dünyadaki negatif getirili tahvil stoku sona erdi.

Yatırımcıların sıfırın altında getiri elde ettiği küresel tahvil stoku, Bloomberg’in Küresel Toplam Borç Endeksi’ne göre 2020’nin sonlarında 18,4 trilyon dolara ulaşmıştı. Japon tahvillerindeki getirilerin sıfırın üzerine çıkmasıyla negatif getirili tahvil kalmadı.

Japonya sıfırın altındaki tahvil getirileri kulübünden en son ayrılan ülke oldu. Japon politika yapıcılar, pandemiden öncesine uzanan ultra gevşek politikasına uzun süre sadık kalmıştı. Ancak Japonya’nın da gemiyi terk etmesiyle negatif getirili tahvil dönemi kapanmış oldu.

2020’DE ZİRVE YAPMIŞTI

Endeksin son üyesi olan Mart 2024 vadeli Japon devlet tahvili, en az bir yıl vadeli tahvilleri takip eden ederek sıfır getirinin üzerine çıktı. Endeksteki tahvil sayısı Aralık 2020'de 4 bin 600'den fazla tahville zirve yapmıştı.

Yatırımcılar gelişmiş ülkeler arasındaki son güvercin merkez bankası olan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) normalleşmeye doğru ilerlediğine dair fiyatlama yapmaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası negatif faiz politikasından temmuzda, İsviçre ve Danimarka’daki merkez bankaları ise eylülde vazgeçmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) ise geçen yıl faizleri 4,25 puan artırarak 1973’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

‘JAPONYA YAKINDAN İZLENECEK’

Singapur merkezli yatırım bankası TD Securities faiz stratejisti Prashant Newnaha, “Japon tahvillerinin nihayet negatif bölgeyi terk etmesi, BOJ gelişmelerinin bu yıl boyunca küresel tahvil piyasaları için ne kadar önemli olacağının altını çiziyor” dedi.

BOJ 20 Aralık’ta sürpriz bir kararla bankanın getiri eğrisi kontrol programında değişikliğe gitmişti. Kararda BOJ’un 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin yüzde 0,25 yerine yüzde 0,5'e kadar yükselmesine izin vereceği açıklanmıştı. Ülkede enflasyonun artmasının BOJ’un yeni döneme girmeye başlamasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

NEGATİF GETİRİLİ TAHVİL NEDİR?

Devletler tarafından finansman sağlamak amacı ile çıkarılan senetlere devlet tahvili deniyor. Bu araçta devlet borç alan, alan taraf da borç veren konumunda bulunurken bu borç senetleri, alacaklıya belli dönemler sonunda belli miktarda faiz getirisi sağlıyor.

Negatif getirili tahvillerde ise vade boyunca ödenen faiz tutarının yatırımcının ödediği primden az olması tahvilin getirisi negatif oluyor.

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