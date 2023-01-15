2021’de patlama yapıp 2022’de çöktüler: İşte fenomen hisselerin akıbeti

Gamestop olayı ile yatırımcıların gündemine giren internet dünyasının fenomen hisseleri 2021 yılını kasıp kavururken geçtiğimiz yıl adeta çakıldı. Büyük bir spekülasyonla o dönem yüzde 2000'lere kadar artan hisseler 2022'de adeta çakıldı.

Sozcu.com.tr

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Parasal bolluğun yaşandığı 2021 yılında hayatımıza giren yeni bir yatırım trendi finans dünyasını kasıp kavurdu. İnternet dünyasında meme stock (fenomen hisse) olarak bilinen bu hisse senetleri büyük bir spekülasyonla o dönem yüzde 2000’lere kadar artarken sert satış dalgasıyla birlikte 2022’de ciddi bir gerileme yaşadı.

Günümüz teknolojilerine uyum sağlayamadıkları için mali sorunlar yaşayan şirketlerin hisseleri, 2021’de sosyal medya ve forumlar aracılığı ile organize olan kullanıcılar sayesinde büyük bir spekülasyonla değerlerini 10’a, 20’ye katlamış, pek çok Wall Street profesyoneli bu hareketlerden ciddi zarar görmüştü.

Bireysel yatırımcılar o dönemde Reddit, Twitter ve Facebook gibi platformlarda bu şirketlere organize şekilde yatırım yaptı. Bu şirketlerdeki olağandışı değerlenme ise şirketlerin finansal durumlarını analiz ederek yatırım yapan Wall Street profesyonellerini adeta kontrpiyede bıraktı.

BELGESELERE KONU OLDU

Bu tip hisselerin en dikkate değer örneklerinden biri GameStop’tu. Ocak 2021’de viral bir yatırım çılgınlığının merkezi haline gelen zor durumdaki bir video oyunu perakendecisi olan şirketin hisse senedinin fiyatı belgesellere dahi konu olacak şekilde sadece birkaç hafta içinde 20 dolardan yaklaşık 120 dolara yükseldi.

Sosyal medyada örgütlenen bu hareket, hisse senedini açığa satan risk fonlarına doğrudan bir meydan okumaydı. Bu olay o dönemde finans dünyasında büyük bir sarsıntıya neden oldu. Aynı şekilde hareket eden diğer popüler fenomen hisseler ise Nokia, AMC Entertainment, BlackBerry ve Bed Bath & Beyond olmuştu.

Ancak bu hisselerin aşırı oynak olması, risk iştahının arttığı dönemlerde çeşitli yatırımcıların ilgisini çekse de piyasalardaki risk iştahının kapanması sonrası pek çok yatırımcı bu şirketlerden uzaklaştı.

2022 yılında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlaması ve piyasadaki likiditeyi kısması borsaları adeta tepetaklak etti. Dev teknoloji şirketlerinin hisseleri eridi ve emtia fiyatları da borsalarla birlikte oynak bir yıl geçirdi.

ADETA ÇAKILDILAR

Bununla birlikte bu dalgalanmadan en çok etkilenen şirketler de bir önceki yıl büyük bir sürprizle yatırımcıları şaşırtan fenomen hisseler oldu. Şirketler 2022’de yükseldikleri gibi geri düştü. Bu tür hisselerin 2021 ve 2022 yılındaki değişimleri ise şöyle oldu:

Gamestop en yüksek seviyesinden yüzde 84 değer kaybederken perakendeci Bed Bath & Beyond yüzde 95,3 değer kaybetti.

Uzmanlar 2023 analizlerinde bu tür hisselerin risk iştahının artması ile birlikte hareketlenme olasılığının olduğunu belirtse de bu hisselerin aşırı oynaklık nedeniyle yüksek risk içerdiği konusunda uyarmaya devam etti.