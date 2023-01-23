‘2022’de çok acı bir ders aldık’

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, uygulanmaya çalışılan ekonomi modeline ilişkin, "Olmadığını denedik, gördük" dedi ve seçim sonrası er ya da geç zoraki bir normalleşme sürecinin yaşanacağına işaret etti.

Sayime BAŞÇI

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Seçim sürecinin hızlandığı ekonomide seçim öncesi ve sonrası için farklı senaryolar da masada. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Türkiye Ekonomisi panelinde yaptığı sunumda düşük faiz ile Türkiye'de uygulanmaya çalışılan politikaya ilişkin “Faizi düşürürsek enflasyon da düşer mi? Bunun olmadığını gördük, denedik. 2022 yılında acı bir ders de aldık” dedi.

Seçim sonrası senaryolarda ise er ya da geç normalleşme için gereken faiz artış hamlelerinin devreye gireceğini anlatan Demiralp, “Bir noktada normalleşme gelecek. Ya mevcut politikalar devam edecek ve o kırılma noktası er ya da geç geldiğinde faiz artışları ile enflasyonun kontrol edildiği zoraki bir normalleşme olacak. Ya da seçim sonrası hükümet değişimi olacak. Muhalefet dezenflasyon için dünyanın geri kalanında ne uygulanıyorsa biz de uygulayacağız diyor. O gün er ya da geç gelecek o noktada elimizdeki reçetenin doğru olması gerekiyor” dedi.

Demiralp, normalleşme döneminde TCMB kararlarının toplum yararına olduğunun anlatılması gerektiğini belirtti.

FİNANSAL BASKILAMA SÜRECEK

Seçime kadar olan sürecin farklı değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Demiralp, 2022 yılında uygulanan politikaların seçime kadar da devam edeceğini kaydetti. “Faizleri düşük tutarak bu şekilde büyümenin destekleneceğine dair inanç devam ediyor. Yol kazaları olduğunda, düşük faizin yarattığı kırılganlıklar olduğunda bir takım yara bantları ile makro ihtiyati tedbirler ile gidişat sürdürülmeye çalışılıyor” diye konuşan Demiralp, seçime kadar olan süreçte finansal baskılamanın da devam edeceğini dile getirdi.

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