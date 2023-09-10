2023’te halka arzlarda rekor sayılar

2023'te rekor halka arz çılgınlığı devam ediyor. Yılbaşından bu yana 34 şirket halka arz olurken, toplam yatırımcı sayısı geçtiğimiz yıla göre 4 kattan fazla arttı. Peki halka arzlar devam edecek mi? Sozcu.com.tr Borsa İstanbul'daki gelişmeleri mercek altına aldı...

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Kuzu Grup, E-bebek gibi şirketlerin rekor halka arz yatırımcısı elde etmesiyle birlikte borsadaki halka arz çılgınlığının nereye ulaşacağı merak konusu oldu.

Borsa İstanbul, yüksek enflasyon ortamında yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmesi için önemli araçlardan birisi olurken halka arzlar da bu yıl rekor seviyede arttı ve milyonlarca yatırımcıya ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında halka arzlara katılan yatırımcı sayısı yaklaşık 42 milyon oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 31 Ağustos tarihine kadar 32 şirket halka arz olurken, 41 milyon 737 bin 120 toplam yatırımcı sayısına ulaşıldı.

Öte yandan eylülde gerçekleşen halka arzlarla birlikte bu sayı 34’e ulaştı. Eylül ayı ortasına kadar ise halka arz edilen şirket sayısının 36’ya ulaşması bekleniyor. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay bekleyen çok sayıda şirket bulunuyor.

Ayrıca bu sene halka arza katılan yaklaşık 42 milyon yatırımcıdan toplanan tutar 45 milyar TL’yi aştı.

YATIRIMCI SAYISI 5’E KATLANDI

Geçtiğimiz yıl 40 şirket halka arz edilirken, halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi olmuştu. Bu yıl ilk 8 ayda geçen sürede halka arz edilen şirket sayısının geçtiğimiz yılki rakama yaklaşması ve yatırımcı sayısının geçtiğimiz yılki rakamı 5’e katlaması dikkat çekici oldu.

Halka arzlara olan ilgi 2023’te yüksek olsa da en büyük ilgi son bir kaç ayda görüldü. Ağustos ayında gerçekleşen Kuzu Grup’un halka arzına 2 milyon 85 bin 666 kişi katıldı. Tarım Kredi Holding’in (Tarkim) halka arzına ise 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı ilgi gösterdi.

Ebebek halka arzına ise toplamda 3 milyon 917 bin 194 başvuru yapıldı ve bunların 3 milyon 804 bin 835'ine dağıtım gerçekleşti.

Bu ay halka arz başvurusu onaylanan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi 7 ve 8 Eylül’de talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

BU AY GERÇEKLEŞECEK HALKA ARZLAR

Öte yandan halka arzı planlanan diğer şirketler de gelecek dönemde de talep toplayıp borsaya girmeye başlayacak.

Halka arzı SPK tarafından onaylanan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22,60 TL’den işlem görecek. Hat-San Gemi İnşaa talep toplama tarihleri 14-15 Eylül olarak belirlendi.

Reeder Teknoloji’nin halka arzı da SPK tarafından onaylandı. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. 22,66 TL’den halka arz edecek olan Adra GYO, lotunu eşit dağıtacak. ‘ADGYO’ hisse adıyla halka arz olan şirket Borsa İstanbul’da “Yıldız Pazar”da işlem görecek. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.