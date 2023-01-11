3 milyon 931 bin kişi kredi borcu nedeniyle yasal takipte

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022'nin ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 136,8 arttı. Takipteki kişisi sayısı kasım itibarıyla 3 milyon 931 bin oldu.

Sozcu.com.tr

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Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı

artıyor.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136,8 artışla 351 binden 831 bine yükseldi.

Bu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 19,4 artışla 789 binden 942 bine yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı aynı dönemde yüzde 44,9 artışla 1 milyon 401 bine yükseldi.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin kasım ayı bülteninde konuya ilişkin “Kredi geri ödemeleri süresi konusunda 2021 yılında düzenlemelerde sağlanan esnekliklerin 2022 yılında sona ermiş olması, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki artışta etkili olmuştur” denildi.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da

içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 31 artış ile 33,7

milyar TL oldu.

3 MİLYON 931 BİN KİŞİ TAKİPTE

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı kasımda toplamda 3 milyon 931 bin oldu.

Varlık yönetim şirketleri haricindeki finansal kurumlarda yasal takip statüsünde hesabı olan ve tahsilatı devam eden tekil müşteri sayısı 2 milyon 491 bin olarak açıklandı.

Varlık yönetim şirketlerinde yasal takip statüsünde açık hesabı olan ve tahsilatı devam eden tekil müşteri sayısı ise 2 milyon 15 bin oldu.

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