TSKB yüzde 9,5 faizden 300 milyon dolar borçlandı

TSKB, 5 yıl vadeli, ilk getiri beklentisi yüzde 9,5 getiri ile 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Banka, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin ardından son bir haftada dolar cinsi tahvil ihraç eden üçüncü Türk bankası oldu.

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 5 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Tahvil ihracında getiri yüzde 9,5 olurken, banka son bir haftada dolar cinsi tahvil ihraç eden üçüncü Türk bankası oldu.

Geçtiğimiz haftaya kadar, hiçbir Türk bankası 2023 yılı içerisinde dolar cinsi tahvil ihraç etmemişti.

TSKB 5 yıl vadeli, ilk getiri beklentisi yüzde 9,5 getiri ile 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. 19 Ekim 2028 itfalı tahvilin dün tamamlanan ihracına yaklaşık 750 milyon dolar talep geldi.

ÜÇ BANKA BORÇLANDI

Birincil piyasalarda 2021’den beri tahvil ihracı yapmayan özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi’nin geçen haftaki tahvil ihraçlarının ardından dolar cinsinde ihraç yapan üçüncü banka oldu.

Vakıfbank yurt dışında nominal tutarı 750 milyon dolar olan, beş yıl vadeli, yüzde 9,125 getirili ve kupon oranı yüzde 9 olan tahvil ihraç ederken, hemen ardından Yapı Kredi de nominal tutarı 500 milyon dolar olan, 5 yıl vadeli, yüzde 9,375 getirili ve kupon oranı yüzde 9,25 olan tahvil ihraç etmişti.

Öte yandan İş Bankası ise Global Medium Term Note programı kapsamında gelecek yıl eylül ve kasım itfalı üç borçlanma aracı ihraç etti.

Uzun süredir Türkiye’ye şüphe ile bakan ve Türk varlıklardan uzak duran yabancı yatırımcılar ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüş adımlarını olumlu karşılarken, yabancı yatırımcılar Türkiye’deki pozisyonlarını artırma konusunda oldukça hevesliler.

ŞİMŞEK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta bankacılara seslenerek, “Daha destekleyici dış finansman koşullarıyla sektörün yurt dışı finansman imkanlarını daha güçlü şekilde değerlendirmesini bekliyoruz” demişti.

Seçim öncesi 700 baz puanda bulunan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 390 baz puanın altına gerilerken, körfez finansmanı, eurobond ihraçları, yeşil finansman gibi alanlarda da yüksek potansiyel bulunuyor. (REUTERS)