50 farklı banka hesabı var mı? Antetokounmpo’dan açıklama…

Banka iflasları ve mevduat paniğiyle tekrar gündeme gelen "Antetokounmpo'nun 50 farklı banka hesabı var" iddiasına dair yıldız isimden yanıt geldi.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflası ve yaşanan mevduat paniğinin ardından gündeme gelen “50 farklı banka hesabı var” iddiasına dair açıklama yaptı.

Nijerya asıllı Yunan yıldız, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) mevduat güvencesindeki 250 bin dolar üst sınırını bildiği için 18 yaşında ABD’ye geldiğinde parasını çok sayıda banka hesabına dağıttığını ancak bu sayının 50’ye ulaşmadığını söyledi.

Bloomberg TV’ye konuşan Antetokounmpo, “beş, altı, yedi banka hesabı açtım” dedi ve şöyle devam etti:

“Çocukken param yoktu ve bu nedenle ABD’ye ilk geldiğimde bankaya ‘param güvende mi’ diye sordum. Bankadan ‘250 bin dolara kadar garanti var’ yanıtı geldi. ‘250 bin dolardan daha fazla param var, yani birden fazla hesap açmalıyım’ dedim.”

ABD’li bir yatırım şirketi olan Avenue Capital Group’un kurucusu Marc Lasry, geçen sene Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Antetokounmpo’nun 50 farklı banka hesabı olduğunu, bu hesapların her birinde en fazla FDIC garanti limiti olan 250 bin dolarlık mevduat olduğunu söylemişti.

Silikon Vadisi Bankası’nın mart ayı başındaki iflasının ardından Yunan basketbolcunun 50 farklı banka hesabının olduğu yönündeki haber viral olmuş, çok sayıda farklı bankada hesap açma fikri birçok kişiye mantıklı görünmüştü.

‘Sistemik risk’ endişesiyle ABD’de Silikon Vadisi Bankası’ndaki tüm mevduatlar için güvence verilmiş ve 250 bin dolar sınırı uygulanmamıştı.

Bloomberg’in konuya ilişkin haberinde, Antetokounmbo’nun yetiştiği Yunanistan’da 2010’lu yıllarda borç krizi yaşandığı ve insanların ‘paralarının güvende olmadığı’ kaygısını taşıdıkları hatırlatıldı.

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