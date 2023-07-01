7 şirketten ilk yarıda 4 trilyon dolarlık ralli

ABD borsası tarihinin en iyi ilk yarılarından birine imza atarken, sadece 7 şirketin piyasa değerindeki artış 4 trilyon dolarlık akıl almaz bir rakama yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına ve resesyon endişelerine rağmen New York Borsası 2023’ün ilk yarısında tarihi bir ralliye imza attı.

ABD’de teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 39,4’lük artışla tarihinin en iyi ilk yarı performansını kaydetti.

Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 29’luk yükselişle son 40 yılın en iyi ilk yarısını gördü.

Yapay zekanın yükselişi, ABD’li teknoloji devlerinin bu yılki yüksek performansında etkili oldu. Bunun yanı sıra, güçlü bilançolar ve yüksek nakit akışlarıyla birlikte Fed’in faiz artışı döngüsünde sona yaklaştığına dair beklentiler de hisse rallisini destekledi.

ARTIŞIN YÜZDE 80’İ YEDİ ŞİRKETTEN

Önde gelen 7 teknoloji şirketinin piyasa değeri ise ocak-haziran döneminde toplamda 4 trilyon dolara yakın arttı. Nasdaq 100 endeksinde bu dönemde kaydedilen yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeri artışının yaklaşık yüzde 80’lik kısmı 7 şirketten geldi.

iPhone üreticisi Apple dün 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak tarihi bir başarıya imza atarken, şirketin yılbaşından bu yana kaydettiği piyasa değeri artışı 915 milyar dolara ulaştı.

Bir diğer teknoloji devi Microsof, 2023’ün ilk yarısında 704 milyar dolarlık piyasa değeri artışına imza atarken, çip üreticisi Nvidia’nın piyasa değerindeki artış 649 milyar dolara ulaştı.



ÇİP DEVİ PATLAMA YAPTI, TESLA GERİ DÖNDÜ

Nvidia, yılbaşından bu yana yüzde 196’lık değer artışıyla 1 trilyon dolar barajını da aştı. Yılbaşından bu yana değer artışı Microsoft’ta yüzde 42, Apple’da yüzde 55 oldu.

E-ticaret ve bilişim devi Amazon da yılbaşından bu yana 52’lik değer artışıyla piyasa değerine 455 milyar dolar ekledi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla da kötü geçen 2022’nin ardından 2023’ün ilk yarısında patlama yaptı. Tesla’nın piyasa değeri oransal olarak yüzde 142, miktar olarak 427 milyar dolar arttı.

Meta ilk yarıda piyasa değerine 405 milyar dolar eklerken, bu rakam Alphabet’te 373 milyar dolar oldu.

7 şirketin piyasa değerinde bu dönemde görülen toplam artış 3 trilyon 928 milyar dolara ulaştı.

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