ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

ABD’de bugün gözler Türkiye saati ile 16.30’da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisinde olacak. Aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,1 oranında artışla yıllık bazda yüzde 7,1’den yüzde 6,5’e gerileme kaydetmesi beklenirken, çekirdek enflasyonda beklentiler aylık yüzde 0,30 ve yıllık yüzde 5,7 oldu.

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Enflasyon rakamlarının beklentilere paralel veya beklentilerin altına gerileme kaydetmesi halinde, küresel piyasalarda riskli varlıklar olan hisse senetleri ve Altın fiyatlarında pozitif görünüm artarken, dolar endeksi ve tahvil getirilerinde negatif görünüm artabilir.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 12 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Açıklama saat 16:30’da yapılacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Bugün ABD'de TÜFE verisi açıklanacak. Kasım ayında yüzde 7,1 seviyesinde açıklanan enflasyonun Aralık ayında 6,5 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Veri FED'in 1 Şubat'ta yapacağı faiz kararı toplantısı için de önemli olacak. Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.