ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

ABD'de son açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE'deki yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması beklenirken, endeksteki aylık artışın yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. ABD enflasyon verisi 14 Şubat Salı günü saat 16:30'da açıklanacak.

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Analistler, ABD’de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini ve veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi. Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal verildiğini anımsatan analistler, ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımının ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görüldüğünü söyledi.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 14 Şubat Salı günü açıklanacak. Açıklama saat 16:30'da yapılacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Enflasyonun 6,2% seviyesine düşmesi bekleniyor. Beklentinin karşılanması Usd'nin zayıflamasını sağlayabilir. Küresel risk iştahının canlı kalması ise diğer para birimlerinin rahatladığı bir yapı oluşabilir.

Beklentilere paralel bir enflasyon rakamı dolar endeksi (DXY) üzerinde baskı oluşturabilir. Kurda yatay yönde hareketler devam ederken, DXY'de yaşanabilecek olası dalgalanmanın yurt içerisinde kura etkisi sınırlı olabilir.