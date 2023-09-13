ABD enflasyonu ağustosta beklentiyi aştı

ABD'de tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 3,7'ye yükseldi. Verinin açıklanması sonrasında altın fiyatları dalgalandı.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon verisi açıklandı. Ağustosta aylık enflasyon yüzde 0,6, yıllık enflasyon yüzde 3,7’ye yükseldi.

Manşet enflasyonun beklentinin hafif üzerinde gelmesi üzerine altının ons fiyatı 1910 dolardan 1905 dolara geriledikten sonra tekrar yükseldi ve 1913 doları gördü. Gram altın fiyatı da 1652 TL’ye kadar geriledikten sonra yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyondaki hızlanma, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artışı beklentilerini artırdığı için altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GERİLEDİ

Bloomberg anketinde beklenti, tüketici enflasyonunun aylıkta yüzde 0,6, yıllıkta yüzde 3,6’ya yükseleceği yönündeydi.

Temmuzda tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 olarak açıklanmıştı. Haziranda manşet enflasyon yüzde 3’e gerilemişti.

Gıda ve enerji fiyatları gibi oynak kalemleri dışarıda bırakması sebebiyle Fed’in daha çok odaklandığı çekirdek enflasyonun ise yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e gerilemesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon ağustosta beklentilere paralel olarak yüzde 4,3 oldu. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2’lik beklentiye karşılık olarak yüzde 0,3 oldu.

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