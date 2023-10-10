ABD Hazine Bakanı Yellen: Dünya Bankası’nın değişime ihtiyacı var

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankasının iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla mücadele kapsamındaki reformlarında ilerleme kaydettiğini ancak özel sektör sermayesini harekete geçirmek için "değişime" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

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ABD Hazine Bakanı Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası yıllık toplantıları nedeniyle bulunduğu Fas’ın Ben Guerir kentindeki Mohammed VI Polytechnic Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, çok taraflı kalkınma bankalarının reform yapma çabalarında kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Bankasının iklim değişikliği ve diğer küresel zorlukları ele alan projeleri desteklemek için imtiyazlı finansmanın kullanılmasına ilişkin ilkeler üzerinde çalışmaya başladığına işaret eden Yellen, Bankanın kalkınma raporları da dahil iyileştirilmiş analitik ve teşhis araçları üzerinde de çalıştığını anımsattı.

“SORUMLU RİSK ALMAYI HIZLANDIRACAK ‘KÜLTÜREL DEĞİŞİM’ GEREKECEK”

Yellen, Dünya Bankası personelinin istenen sonuçları elde edecek şekilde donatılması için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, “Bu, çevikliği artıran ve kaliteden ödün vermeden karar almayı hızlandıran iç süreç iyileştirmelerinin yanı sıra özel sektör seferberliğini ve sorumlu risk almayı hızlandıracak ‘kültürel değişimi’ gerektirecektir.” ifadesini kullandı.

Çok taraflı kalkınma bankalarının mali kapasitesinin artırılması konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Yellen, değerlendirilmekte olan reformların yeni kredi verme kapasitesine en az 200 milyar dolar ekleyebileceğini bildirdi.

Yellen, Dünya Bankası yöneticilerinin hibrit sermaye ihracına yönelik zemin hazırlamaları ve hissedarlara bankanın çalışmalarına katkıda bulunmaları için yeni bir yol sağlayacak bir portföy garanti platformunu onaylamasının beklendiğini dile getirdi. (AA)

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