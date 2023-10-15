ABD hükümetinin neden 5 milyar dolarlık Bitcoin’i var?

ABD hükümeti, dünyada en çok Bitcoin'e sahip olan kurumların başında geliyor. Hükümetin şu an 5,4 milyar dolarlık Bitcoin varlığı bulunuyor. Dijital varlıklara yönelik mesafesi ile tanınan ABD'nin bu kadar çok kripto varlığa sahip olmasının nedeni ne?

Sozcu.com.tr

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ABD hükümeti dünyanın en büyük Bitcoin sahiplerinden biri. Ancak diğer kripto balinalarının aksine, dijital para biriminin değerinin artıp azalması ABD hükümetini çok ilgilendirmiyor.

Wall Street Journal’a göre ABD hükümetinin yasadışı işler üzerinden el koyduğu 200 bin adetten fazla Bitcoin’i bulunuyor. Bu, Bitcoin’in güncel değeri baz alındığında 5,4 milyar dolardan fazla bir rakama denk.

Kripto firması 21.co tarafından yapılan analize göre, yaklaşık 20 bin Bitcoin satsa bile ABD’nin elindeki varlıkların hala 5 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu görülüyor. Ayrıca hükümetin toplam stokunun çok daha büyük olduğu düşünülüyor.

ABD BITCOINLERİ NE YAPIYOR?

ABD’nin 200 bin Bitcoin’den oluşan stoku, siber suçlulardan ve darknet piyasalarından ele geçirildi. ABD Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi veya başka bir kurum tarafından kontrol edilen cüzdanlar, şifre korumalı depolama cihazlarında çevrimdışı durumda bulunuyor.

Ancak federal hükümetin elindeki Bitcoin ile ne yapacağı uzun zamandır kripto yatırımcıları arasında merak konusu. Olası bir satışın potansiyel olarak fiyatları dalgalandırabileceği ve 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasında başka etkilere neden olabileceği de düşünülüyor.

Ancak ABD, elindeki Bitcoin’i dolara dönüştürme konusunda oldukça yavaş davranıyor. Hükümet elindeki varlıkları yüksek bir kârla satabilmek için Bitcoin’in yükselmesini beklemiyor. Aksine, bu büyük Bitcoin yığını stratejik planlamadan ziyade uzun bir yasal sürecin yan ürünü.

Yasadışı Bitcoin’e el konulduktan sonra bu varlıkların nakde çevrilmesi için uyulması gereken yasal süreç yıllar sürebiliyor. Ayrıca bazı durumlarda, kripto para birimi çılgınca değer kazandığı için bu durum hükümetin lehine işleyebiliyor.

HÜKÜMET KÂR EDEBİLİYOR

Örneğin ABD Adalet Bakanlığı, 2013 yılında online uyuşturucu pazarı Silk Road’un kapatılmasından bu yana ele geçirilen Bitcoin’i kripto cüzdanlarında saklıyor. Geçtiğimiz yıllarda kurum, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’e ait 69 bin Bitcoin, başka bir suçludan ise 50 bin 676 Bitcoin ele geçirmişti. O günden bu yana Bitcoin’in değerinde büyük bir artış oldu.

2016’da ise kripto borsası Bitfinex, teknoloji girişimcisi Ilya Lichtenstein tarafından hacklendiğinde Bitcoin 600 dolar civarında işlem görüyordu. Lichtenstein ve eşi Heather Morgan 2022 yılında tutuklandığında Adalet Bakanlığı yaklaşık 95 bin Bitcoin’e el koydu. Bu sırada da Bitcoin 44 bin dolara tırmanmıştı. Bugün ise 27 bin dolar civarında seyrediyor.

Ayrıca çoğu durumda, hükümetin satışlarından elde edilen gelirler mağdurlara geri ödeniyor.