ABD’de enflasyon temmuzda yükseldi
ABD'de haziranda yüzde 3 olan yıllık tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 3,2'ye yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,3 idi.
ABD’de işçi istatistikleri bürosu temmuz ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,2 oranında yükseldi.
Bloomberg anketinde ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyon için yüzde 0,2, yıllık enflasyon için yüzde 3,3 idi.
Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,7 oldu.
Yıllık enerji enflasyonu temmuzda yüzde -12,5 olarak hesaplandı.
VERİ SONRASI DOLAR GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ
Veri sonrasında dolar endeksi gerilerken ons altın fiyatı 6 dolarlık artışla 1928 dolara yükseldi. Gram altın da veri sonrası 1676 TL’yi gördü.
Veri sonrası hisse senetlerinde de seans açılışı öncesi fiyatlarda yükseliş görüldü.