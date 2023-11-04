ABD’de finansal riskler için yeni kural

ABD’de finansal istikrar riskleri için yeni kurallar getirildi.

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ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısında, istikrar risklerinin daha iyi tespit edilmesi ve bunlara cevap verilebilmesi için yeni bir düzenleyici çerçeve ile banka dışı finansal kuruluşların belirlenmesini kolaylaştıracak kılavuz kabul edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığında yapılan FSOC toplantısında, daha önce önerilen finansal istikrar risklerine ilişkin analitik çerçeve ile banka dışı finansal şirketlerin tespitine yönelik kılavuz tartışıldı.

Toplantıya, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg de katıldı.

YELLEN: ANİ İFLASLARDAN KAYNAKLI STRESLER ORTAYA ÇIKTI

Yellen, buradaki konuşmasında, FSOC’un daha fazla kamusal şeffaflığa ve analitik titizliğe ulaşmasının önemine işaret ederek, söz konusu belgelerin buna yardımcı olacağına dikkati çekti.

Finansal istikrarın bozulması durumunda haneler ve işletmelere zarar verecek krizler yaşanabileceğine değinen Yellen, finansal sektörün gücünü korumak amacıyla sistemi tehdit edebilecek risklerin birikmesini izlemek ve ele almak için çevik ama sağlam bir yapıya ihtiyaç olduğunu anlattı.

Yellen, bankacılık sisteminin bir bütün olarak güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Ancak son zamanlarda bazı finans sektörlerinde salgının başlamasından ve bazı bölgesel bankaların ani iflaslarından kaynaklanan stresler ortaya çıktı ve finansal sistemin dayanıklılığını ve ekonomik gücümüzü sağlamak için tehditlere karşı uyanık kalmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.” diye konuştu.

Konseyin amacının bunu sağlamak olduğuna işaret eden Yellen, iki belgenin kabulü yönünde oy verilmesiyle FSOC’un çalışmalarının şeffaflığını artıracaklarını ve konseyin Amerikalıları destekleyen dayanıklı bir mali sistemi teşvik etme yeteneğini güçlendireceklerini vurguladı.

‘KURALLAR EK ŞEFFAFLIK SAĞLAYACAK’

Fed Başkanı Powell, önerilen her iki belgeyi de desteklediğini ifade ederek, bu belgelerin, faaliyetlere dayalı yaklaşımla atamaların konseyin kullanabileceği araçlardan biri olarak korunması arasında uygun bir denge kurduğunu düşündüğünü kaydetti.

Söz konusu belgelerin, konseyin finansal istikrar ve mevcut araçlar hakkındaki görüşleri konusunda önemli ek şeffaflık sağlayacağına işaret eden Powell, finansal istikrar risklerini ele alma konusunda FSOC’un çalışmalarını desteklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SEC Başkanı Gensler de finansal sistemdeki sarsıntıların ekonominin geneline yayıldığına dikkati çekerek, geçmiş yıllardaki finansal krizler göz önüne alındığında riskleri ele alacak bir yapının önemini anlattı.

Konseydeki her kurumun, sistemin dayanıklılığını artırmaya yönelik önemli rollere sahip olduğundan bahseden Gensler, finansal istikrar risklerine ilişkin analitik çerçeveyi desteklediğini belirtti.

FDIC Başkanı Gruenberg de FSOC’un finansal istikrar risk tespiti, değerlendirmesi ve müdahalesi için analitik çerçeve ile banka dışı finansal şirketlerin tespitine yönelik kılavuzu nisan ayındaki toplantıda değerlendirdiklerini anımsattı.

Alınan kamuoyu yorumlarını dikkatlice inceleyen FSOC’un söz konusu belgeleri bugün sonuçlandıracağını söyleyen Gruenberg, iki öneriyi de güçlü bir şekilde desteklediğini bildirdi.

Önerilen belgelerin tartışılması sonrasında yapılan oylamada, finansal istikrar risklerine ilişkin analitik çerçeve ile banka dışı finansal şirketlerin tespitine yönelik kılavuz kabul edildi. (AA)

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