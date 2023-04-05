Altın fiyatları ABD istihdam verisiyle yükseldi

ABD'de özel sektör istihdamı martta 145 bin artarak tahminlerin altında kaldı. Verinin ardından altın fiyatları yükseldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de özel sektör istihdamı mart ayında 145 bin arttı ve beklentilerin altında kaldı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 75 bini hizmet, 70 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 101 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 33 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 10 bin kişi arttı.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin mart ayı için ortalama artış beklentisi 210 bindi.

Şubat ayı verisi 242 binden 261 bine revize edildi.

ABD’de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mart ayında yıllık ücret yüzde 6,9 yükseldi. Bu oran, şubat ayında yüzde 7,2 olarak kaydedilmişti.

Verinin ardından 3 Mayıs’taki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali azaldı.

Altın fiyatları veri sonrası ons altın 2 bin 31 dolara yükselirken, gram altın da 1257 TL’yi aştı.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı verilerinin “ekonominin yavaşladığına dair birkaç sinyalden biri “olduğunu belirtti.

Richardson, işverenlerin güçlü işe alımlarla geçen bir yılın ardından geri çekildiğini ve ücret artışlarının yavaş yavaş gerilediğini bildirdi.

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