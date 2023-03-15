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ABD’de perakende satışlarda düşüş şubatta beklentiyi aştı

ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

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ABD’de perakende satışlarda düşüş şubatta beklentiyi aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 697,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, ocakta yüzde 3,2 yükselmişti.

Ülkede perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, mobilya mağazaları, yiyecek-içecek hizmetinin sunulduğu yerler, motorlu kara taşıtları, parça bayileri ve giyim mağazalarındaki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı. (AA)

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