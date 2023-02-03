ABD’de tarım dışı istihdam artışı beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Verinin ardından dolar endeksi yükselirken altın geriledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e geriledi.

Bloomberg anketinde ekonomistlerin ortalama beklentisi, ocakta tarım dışı istihdam artışının 188 bin olacağı yönündeydi.

Aralıkta yüzde 3,5 olan ve ocakta yüzde 3,6’ya yükselmesi beklenen işsizlik oranı da yüzde 3,4’e geriledi. Bu oran, 1969’dan bu yana ABD’deki en düşük işsizlik oranı oldu.

ABD’de ortalama saatlik kazançlar, anket beklentilerine paralel olarak ocakta aylık bazda yüzde 0,3 oranında arttı. Ücretlerde yıllık artış ise yüzde 4,3’lük beklentiye karşılık yüzde 4,4 oldu. Aralıkta bu oran yüzde 4,6 idi.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı konusunda eli rahatlarken dolar endeksinde yükseliş görüldü.

Altının ons fiyatı ise veri sonrası yüzde 1’in üzerinde düşüşle 1890 doların altına geriledi. Gram altında da 1141 TL seviyesi görüldü.

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