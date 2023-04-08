ABD’de tüketici kredileri şubatta beklenenden az arttı

ABD'de tüketici kredileri, şubatta 15,3 milyar dolar ile beklentilerin altında arttı.

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ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri ocakta bir önceki aya göre 15,3 milyar dolar artarak 4,82 trilyon dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 18 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde ocak ayında yaşanan artış 19,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 5,1 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Devir yapan krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 ve devir yapmayan krediler yüzde 3,4’lük artış kaydetti. (AA)

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