AB’den dijital Euro hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Avrupa çapında kişi ve işletmelere mevcut seçeneklere ilave olarak ödeme yapabilecekleri dijital Euro'yu çıkarmaya yönelik yasal çerçeve hazırladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği (AB), dijital Euro çıkarmaya yönelik yasal çerçeve hazırladı.

AB Komisyonu, dijital Euro kullanımına yasal çerçeve oluşturmak için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, dijital Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılan ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital Euro, nakit Euro’nun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital Euro’nun arkasında ECB bulunacak ve nakit Euro’da olduğu gibi tutulan her dijital Euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB GÜVENİLİRLİĞİ GARANTİ EDECEK

ECB, dijital Euro’nun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit Euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital Euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital Euro ile ödeme yapabilecek.

Dijital Euro, Euro bölgesinde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

Bu para, kartlar veya uygulamalar gibi mevcut ulusal ve uluslararası ödeme araçlarıyla beraber kullanılabilirken bir cüzdan gibi de fonksiyona sahip olabilecek.

HER TÜRLÜ ÖDEMEDE KULLANILACAK

Bireyler ve işletmeler, Euro bölgesinde her zaman ve her yerde dijital Euro ile ödeme yapabilecek, internet ödemelerinde kullanılabilecek, internet bağlantısı olmayan yerlerde de cihazdan cihaza ödeme söz konusu olabilecek.

Dijital Euro, mevcut dijital ödeme araçlarıyla aynı düzeyde veri gizliliği sunacak. İnternet bağlantısı olmadan yapılan ödemelerde kullanıcılar için yüksek derecede gizlilik ve veri koruması sağlayacak.

Kişisel veriler paylaşılmadan dijital ödeme yapılabilecek, dijital Euro’ya AB’deki bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile erişilebilecek.

BİREYLERE ÜCRETSİZ HİZMET

Temel dijital Euro hizmetleri bireylere ücretsiz olarak sağlanacak.

Finansal erişimi artırmak için banka hesabı olmayan kişiler bir postane veya kamu kuruluşunda hesap açarak dijital Euro edinebilecek.

Euro bölgesindeki bütün önemli ticari işletmelerin dijital Euro’yu kabul etmesi gerekecek. İlk aşamada yeni altyapı maliyeti yüksek olacağından çok küçük satıcılara bir süre istisna uygulanması söz konusu.

Dijital Euro, bankaların müşterilerine yenilikçi çözümler sunarken kurumun parasal egemenliğine de katkı sağlayacak.

NİHAİ KARARI ECB ALACAK

AB Komisyonu’nun dijital Euro’nun temel unsurlarını düzenleyen yasa teklifi, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelere onay için sunuldu.

Dijital Euro’nun ne zaman çıkarılacağına ilişkin nihai kararı ECB alacak.

ECB, halihazırda dijital bir Euro’nun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini araştırmak için Euro bölgesinin ulusal merkez bankalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

ECB’nin dijital Euro’ya yönelik 2 yıl önce başlayan araştırma aşamasını ekim ayında tamamlaması bekleniyor. (AA)

İlginizi Çekebilir İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek