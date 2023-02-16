ABD’li bankadan deprem maliyeti ve faiz tahmini

ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, depremin fiziki maliyetinin 25 milyar dolar olacağı ve TCMB'nin faiz indireceği tahmininde bulundu.

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ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin GSYH’nin yüzde 2,5’i, yani 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

JPMorgan ayrıca, Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8’e indireceğini öngördü.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti.

JPMorgan ekonomisti Fatih Açelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, “Türkiye’deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak” dedi.

Akçelik, “Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran’a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz. Ancak, Türkiye’de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz” dedi. (REUTERS)

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