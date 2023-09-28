ABD’li bankadan dolar/TL tahmini

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dün yayımladığı “Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor” başlıklı raporda risklerin devam etmesine rağmen ülkede “önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek” olduğuna dikkat çekildi.

Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL’nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına dikkat çekildi.

Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL’nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.

‘CARRY TRADE YENİDEN MÜMKÜN HALE GELEBİLİR’

Ayrıca, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini belirten banka, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü.

Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak carry trade olarak adlandırılıyor.

Türkiye carry trade de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan son yıllarda neredeyse hiç ilgi görmüyordu. Mayıs ayındaki genel seçimler ardından ise bu durum yavaş da olsa değişmeye başladı.