ABD’li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, yılın ikinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı. Geçen yılın anı dönemine göre JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun net kârı artarken Citigroup'un düştü.

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ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo’nun net kârı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup’un düştü.

ABD’li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, yılın ikinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMORGAN’IN NET KÂRINDA YÜZDE 67’LİK ARTIŞ

JPMorgan Chase’den yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 67 artarak 14,5 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase 2022’nin ikinci çeyreğinde 8,6 milyar dolarlık net kârı açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 4,75 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,76 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase’in bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 41,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022’nin aynı döneminde 30,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, geçmişte olduğu gibi sermaye ve banka likiditesinde olası yeni gereksinimleri karşılayacaklarına işaret ederek, “Ancak önemli düzenleyici değişikliklerin piyasalar ve son kullanıcılar için büyük olasılıkla sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Neredeyse tüm iş kollarının ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiğini vurgulayan Dimon, ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini, tüketici bilançolarının sağlıklı durumda olduğunu, tüketicilerin daha yavaş da olsa harcama yaptığını belirtti.

Dimon, yakın gelecekte gördüğü risklere değinerek, bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını kesin olarak tahmin edemeseler de Banka’yı tüm ortamlarda müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılayacak şekilde yönettiklerini kaydetti.

CITIGROUP’UN NET KÂRI YÜZDE 36 DÜŞTÜ

Citigroup’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Banka, 2022’nin ikinci çeyreğinde 4,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı bu yılın ikinci çeyreğinde 1,33 dolar olarak kaydedildi. Citigroup’un hisse başına kârı 2022’nin aynı döneminde 2,19 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 19,4 milyar dolara indi. Citigroup, 2022’nin aynı döneminde gelirinin 19,6 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citigroup CEO’su Jane Fraser, ABD’de borç limiti sona ererken müşterilerin beklemesi nedeniyle gelirlerin geçen yılın güçlü ikinci çeyreğine kıyasla düştüğünü bildirdi.

Yatırım bankacılığında uzun zamandır beklenen toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini ve hayal kırıklığı yaratan bir çeyrek yaşandığını aktaran Fraser, ortaya koydukları plan doğrultusunda ilerlediklerini ve orta vadeli getiri hedeflerine ulaşma taahhütlerini sürdürdüklerini kaydetti.

WELLS FARGO’NUN NET KÂRI YÜZDE 57 ARTTI

Wells Fargo’dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 4,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022’nin aynı çeyreğinde 3,1 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın ikinci çeyreğinde 1,25 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, 2022’nin aynı döneminde 75 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo’nun 2023’ün ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 20,5 milyar dolara çıktı. Banka, 2022’nin aynı döneminde 17 milyar dolar gelir elde etmişti. (AA)

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