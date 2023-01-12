Altın fiyatları ABD enflasyonu öncesi yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1136 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki sınırlı değer kaybına paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1133 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artarak 1880 dolardan işlem görüyor.

PARA POLİTİKASININ ENFLASYONA ETKİSİ İZLENECEK

ABD’de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1’den yüzde 6,5’e yavaşlaması öngörülüyor.

Analistler, bugün bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1860 doların destek, 1890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)