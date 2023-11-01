Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü 1.978 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.801 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.447 TL.

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Ortadoğu’daki çatışmaların Ekim’de güvenli liman olarak görülen altına destek olması ve altının ons başına 2,000 dolar seviyesini aşmasının ardından altın fiyatları Kasım ayına gerileyerek başlarken, yatırımcılar Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.30 gerileyerek 1,977.35 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.785 TL, satış 1.801 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.789 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 1 Kasım Çarşamba günü 18.010 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.993 TL, satış 3.055 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.034 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.323 TL, satış 12.447 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.361 TL. 86 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.988 TL, satış 6.110 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.068 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.098 TL, satış 12.221 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.136 TL. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.068 TL, satış 12.190 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.109 TL. 81 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Kasım 2023 altın yorumları: Gram altında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ana nedeni ons altında yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte yükselişin gerçekleşmesiydi. Uygulanan ekonomik politikaların etkisine rağmen kurda sadeleştirme adımlarının devamı ile birlikte sınırlı yükselişin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Kurda hareketin devamına paralel, ons altında son iki gündür yaşanan geri çekilmenin kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

İlk direnç noktası olarak 1805TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1810TL ve 1815TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1800TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1795TL ve 1790TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.