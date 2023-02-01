Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü 1.926 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.164 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.843 TL.

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Altın fiyatları dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar Fed’in faiz kararı öncesinde büyük bahislerde bulunmaktan kaçındı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.13 gerileyerek 1,925.97 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 düşüşle 1,942.80 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.154 TL, satış 1.164 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.175 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 25 Ocak Çarşamba günü 11.640 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.886 TL, satış 1.924 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.942 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.765 TL, satış 7.843 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.915 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.773 TL, satış 3.850 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.885 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.625 TL, satış 7.702 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.771 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.607 TL, satış 7.684 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.754 TL. 70 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Şubat 2023 altın yorumları: Doların bu hafta prim kazanması altında geri çekilmeye sebep oldu. Geçtiğimiz hafta ons altındaki yükselişin etkisi ile 1178TL ile yeni zirveleri test eden gram altın düşüşe geçti. Bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararına bağlı hareket edeceğini düşündüğümüz ons altın gram altında da yönü tekrar belirleyecek. Fed 25 baz puan faiz artışı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamaların güvercin tonda olması ons altında tekrar yükseliş yaşanmasına neden olabilir.

Gün içinde 1165 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1170 TL ve 1175 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.