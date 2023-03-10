Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 10 Mart Cuma günü 1.836 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.119 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.539 TL.

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Altın fiyatları gerilerken, yatırımcılar Fed’in sıkılaştırma politikası üzerinde etkili olacağı düşünülen ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyorlar. ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 1630’da açıklanacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.11 gerileyerek 1,829.34 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 düşüşle 1,832.90 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.110 TL, satış 1.119 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.126 TL. Fiyatlarda 7 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 10 Mart 2023 Cuma günü 11.190 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.813 TL, satış 1.850 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.862 TL. Fiyatlarda 12 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.463 TL, satış 7.539 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.587 TL. Fiyatlarda 48 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.626 TL, satış 3.700 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.724 TL. Fiyatlarda 24 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.327 TL, satış 7.401 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.448 TL. Fiyatlarda 47 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.310 TL, satış 7.384 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.432 TL. Fiyatlarda 48 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Mart 2022 altın yorumları: Ons altın dün 1820$ direncini geçmeyi başardı. Onstaki bu hareketlenme gram altın tarafında da en yüksek 1120TL seviyesinde fiyatlama ile karşılık buldu. Dün güne 1104TL seviyesinde başlayan gram altın pozitif ayrışmayı başardı ve gün sonunda 1115TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Ons altına 1820$ destek seviyesi üzerinde kalıcılık gram altında ilk direnç seviyesi olan 1110TL üzerinde kalıcılık sağlanması için belirleyici olacak.

Teknik açıdan 1115 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde 1120 TL ve 1125 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içinde geri çekilmelerde 1110 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1105 TL ve 1100 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.