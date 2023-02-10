Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 10 Şubat Cuma günü 1.883 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.129 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.604 TL.

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Altın fiyatları yatırımcıların Fed’in yüksek enflasyonu sınırlamak için yapacağı faiz artırımlarına karşı temkinli davranmaya devam etmesiyle hafif geriledi ve art arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.05 gerileyerek 1,860.67 dolar seviyesinde işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.120 TL, satış 1.129 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.128 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 10 Şubat 2023 Cuma günü 11.290 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.828 TL, satış 1.866 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.864 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.528 TL, satış 7.604 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.597 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.655 TL, satış 3.730 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.729 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.385 TL, satış 7.459 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.459 TL.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.368 TL, satış 7.443 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.442 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Şubat 2022 altın yorumları: USDTRY paritesinin kısa vadede düşüşlerini sınırlandırmasına rağmen ons altının aşağı yönlü fiyatlanması, gram altının bir miktar geri çekilmesine olanak tanıdı. Değerli maden, analiz hazırlanırken 1122 seviyesi etrafında işlem görmektedir. Gün içerisinde Michigan tüketici hissiyatı ile enflasyon beklentileri ve FOMC üyesi Waller'ın konuşması parite üzerinde olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1134) ve 55 (1143) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1135,00 – 1144,00 bölgesini takip etmekteyiz. 1135,00 – 1144,00 bölgesi yükseliş isteğini baskıladığı sürece, beklentimiz negatif yöndedir. Aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesi durumunda 1120,00 ve 1115,00 seviyelerine yönelik hareket alanı oluşabilir.

Alternatif durumda, pozitif yönlü beklentinin pekişebilmesi için, 1135,00 – 1144,00 bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir. 1144,00 seviyesi üzerinde yaşanabilecek yükselişlerde karşılaşılabilecek seviyeler 1148,00 ve 1155,00 olarak not edilmiştir.