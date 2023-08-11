Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2023 Cuma günü 1.917 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.667 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.227 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin altında artış gösteren enflasyon verisinin ardından dolar ve tahvil getirileri yüksek seyrederken bir ayın dip seviyesine yakın seyretti. Altın, yedi haftanın en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 yükselerek 1,913.35 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,946.20 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.653 TL, satış 1.667 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.687 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 11 Ağustos 2023 Cuma günü 16.670 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.700 TL, satış 2.755 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.787 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.115 TL, satış 11.227 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.358 TL. 131 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.402 TL, satış 5.512 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.575 TL. 63 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.914 TL, satış 11.024 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.151 TL. 127 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.889 TL, satış 10.999 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.126 TL. 127 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları 1650TL seviyelerine kadar geri çekilmişti. ABD'den gelen beklentilere paralel ve yavaşlama eğilimi gösteren enflasyon rakamlarının ardından işsizlik başvurularının da gevşediğini gösteren veriler Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerde zayıflamaya neden olunca ons altın yükseldi. Bununla birlikte dolarTL 27TL seviyesine fiyatlama görmeye başladı.

Gram altın fiyatları da bu gelişmelerin ardından dün prim kaydetti. Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.