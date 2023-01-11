Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Ocak 2023
Altının ons fiyatı, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü 1.881 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.136 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.648 TL.
Altın fiyatları, yatırımcıların yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde yüksek hacimli işlem yapmaktan kaçınmasıyla dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı değişim kaydetmeyerek 1,877.91 dolar seviyesinde işlem gördü.
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Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.126 TL, satış 1.136 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.117 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın fiyatı ne kadar?
10 gram altın, 11 Ocak Çarşamba günü 11.360 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.839 TL, satış 1.877 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.846 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 7.572 TL, satış 7.648 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.521 TL. 127 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 3.680 TL, satış 3.755 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.692 TL. 63 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 7.436 TL, satış 7.511 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.384 TL. 127 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 7.420 TL, satış 7.495 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.367 TL. 128 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 11 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 11 Ocak 203 altın yorumları: Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1126) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1125,00 – 1130,00 bölgesini takip etmekteyiz. 1125,00 – 1130,00 bölgesi düşüş isteğini sınırlandırdığı sürece, beklentimiz pozitif yöndedir. Yukarı yönlü hareketlerin sürmesi halinde karşılaşılabilecek seviyeler 1135,00 ve 1140,00 olarak not edilmiştir. Bu aşamada tarihi zirve 1135,00 seviyesinin tutumu yükseliş eğiliminin sürebilmesi adına takip edilebilir.
Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için, 1125,00 – 1130,00 bölgesi altında kalıcı fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir. 1125,00 seviyesi altında oluşabilecek düşüşlerde 1120,00 ve 1115,00 seviyeleri gündeme gelebilir.
Özetle; kısa vadede fiyatlamalar 1120,00 – 1125,00 bölgesi üzerinde fiyatlandığı sürece, beklentimiz pozitif yöndedir.
Günün Önemli Seviyesi: 1120,00 – 1125,00 bölgesi