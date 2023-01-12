Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 1.882 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.136 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.655 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, dolardaki hafif değer kaybından destek bularak yükselirken yatırımcılar Fed’in faiz politikasını belirleyecek enflasyon verisini bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.44 yükselerek 1,885.08 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 1,886.50 dolara yükseldi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.126 TL, satış 1.136 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.106 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 11.360 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.841 TL, satış 1.878 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.828 TL. 50 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.578 TL, satış 7.655 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.448 TL. 207 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.683 TL, satış 3.758 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.656 TL. 102 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.440 TL, satış 7.515 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.313 TL. 202 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.422, satış 7.497 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.296 TL. 201 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 12 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 12 Ocak 2023 altın yorumları:Gram altında fiyatı oluşturan iki değişken arasında rol değişimi olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır yatay fiyatlanan kurda dün 18,75TL üzerine geçilmesi ile yatay bant hareketinin yukarı yönlü kırıldığı görülürken, ons altında ABD ADP verisi sonrasında geri çekilme yaşandı. Her iki üründe ters fiyatlama sonrasında gram altının 1100TL seviyesine yakın fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz.

Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1130TL üzerinde kalıcılık durumunda 1140 TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş devamında ise 1142TL ve 1145 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1135TL ve 1133 ile 1130TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.