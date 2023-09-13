Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.912 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.656 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.147 TL.

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Altın fiyatları dün kaydettiği iki haftayı aşkın sürenin dip seviyesinin üzerinde seyretmesine rağmen yatırımcıların Fed’in para politikasına dair beklentileri şekillendirebilecek enflasyon verisini beklerken geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.11 gerileyerek 1,911.71 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,931.10 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.642 TL, satış 1.656 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.652 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 13 Eylül Çarşamba günü 16.560 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.682 TL, satış 2.736 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.730 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.036 TL, satış 11.147 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.124 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.362 TL, satış 5.471 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.460 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.834 TL, satış 10.943 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.921 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.809 TL, satış 10.919 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.896 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altın dün ons altında geri çekilmelerin etkisi ile birlikte 1655TL seviyesinde fiyatlama görerek kapadı. Ons altın tarafında oynaklığın bugün de ABD verisi sonrası daha fazla olmasını beklerken kur tarafında etkinin daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Beklentilerin çok üstünde gelebilecek enflasyon rakamları faiz artırımlarında sona geldiğini düşündüğümüz Fed için son bir faiz artış beklentisini gündeme getirebilir ki bu kıymetli madende baskıya neden olacaktır.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1655TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1660TL ve 1665TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1635TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.