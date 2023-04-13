Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü 2.025 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.259 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.476 TL

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Altın fiyatları, ABD’de tüketici enflasyonu verisinin tahminlerin altında yükseliş göstererek Fed’in Mayıs’ta son bir faiz artırımı yaptıktan sonra parasal sıkılaştırma döngüsünü sonlandıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından bugün hafif tırmanarak yükselişini üçüncü güne taşıdı. ABD’de faiz artırımlarının sona yaklaştığı beklentisi Hazine tahvil getirilerinin ve doların düşmesine yol açtığı gibi faiz getirisi olmayan altın fiyatlarına da destek veriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.19 yükselerek 2,018.63 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.3 artışla 2,030.70 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.248 TL, satış 1.259 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.242 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 13 Nisan 2023 Perşembe günü 12.590 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.038 TL, satış 2.080 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.053 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.392 TL, satış 8.476 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.364 TL. 112 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.078 TL, satış 4.161 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.106 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.240 TL, satış 8.323 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.212 TL. 111 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.220 TL, satış 8.303 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.194 TL. 109 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Nisan 2023 altın yorumları: Yurtiçi gram altın fiyatlamasına baktığımızda sene başından itibaren prim kazandığını söyleyebiliriz. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonra ons altın tarafında yukarı yönlü tepki hareketleri yurtiçi altın fiyatlamasında yeni zirvenin kaydedilmesini sağladı. Dün 1260TL ile tarihi zirvesini revize eden gram altın için bollinger üst bandı 1261TL seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Teknik olarak gün içerisinde 1250TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1255TL ve 1260TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1235TL destek bölgeleri takibimizde olacak.