Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 13 Ocak Cuma günü 1.904 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.150 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.749 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve Fed’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı beklentilerinden destek bularak art arda dördüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,895.10 dolar seviyesinde yatay seyretti. Haftalık bazda ise yüzde 1.6 yükselmeye hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 1,899.60 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.1140 TL, satış 1.150 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.123 TL. Fiyatlarda 27 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 13 Ocak 2023 Cuma günü 11.500 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.863 TL, satış 1.901 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.855 TL. Fiyatlarda 46 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.671 TL, satış 7.749 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.560 TL. Fiyatlarda 189 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.730 TL, satış 3.806 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.711 TL. Fiyatlarda 95 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.534 TL, satış 7.610 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.423 TL. Fiyatlarda 187 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.515 TL, satış 7.591 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.406 TL. Fiyatlarda 185 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Ocak 2022 altın yorumları: Gram altında 1100TL üzerinde kalıcılık oluştuktan sonra kur tarafında geri çekilmelerin sınırlı kalması ve yukarı isteğin devamı ile ons altında yükselişin hız kesmemesi 1148TL seviyesine kadar yükselişin devamını beraberinde getirdi. Bugün piyasalarda veri akışı düne göre daha zayıf, dün açıklanan ABD enflasyon verisinin ons altına pozitif etkisinin bugün de devam etmesini bekliyoruz.

Kur tarafında ise orta vadede geri çekilmeler sınırlı kalırken yükseliş devamını görebiliriz. 1140 TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1145TL ve 1150 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1135TL ve 1130TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.