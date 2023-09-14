Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 14 Eylül 2023 Perşembe günü 1.905 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.651 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.119 TL.

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Altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin Fed’in faizleri sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşle dün kaydettiği üç haftanın dip seviyelerinden toparlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.15 yükselerek 1,909.92 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,930.80 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.637 TL, satış 1.651 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.655 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 14 Eylül 2023 Perşembe günü 16.510 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.674 TL, satış 2.728 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.736 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.008 TL, satış 11.119 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.148 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.348 TL, satış 5.458 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.472 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.807 TL, satış 10.916 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.945 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.783 TL, satış 10.892 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.920 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 EYLÜL 2023:

Ekonomi uzmanlarının 14 Eylül 2023 altın yorumları: Ons altın ABD enflasyon verisi ardından ilk tepki hareketi olarak %0,3'lük prim kaybedince gram altında da 1650TL'ye varan çekilmeler gözlendi. Buradan aldığı tepki sonrası nispeten toparlayan ons altında zayıf görünüm devam ederken kur tarafında 27TL'ye yakın fiyatlamaların devam etmesi gram altın tarafında 1655TL seviyesinde tutunmayı sağladı.

Fed'in faiz artırma konusunda istekli olmamasını beklemekle birlikte bugün açıklanacak işgücü verileri önemli olacak. Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1655TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1660TL ve 1665TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1635TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.